Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «СКА должны были давать больше удалений. Наши игроки разговаривали с их лавкой. Закрой рот и играй. Нельзя терять концентрацию»
«Во втором периоде нам помешала дисциплина. Совместными усилиями вместе с ребятами мы решили это в Хабаровске, но сегодня игровая дисциплина нас снова подвела. Мы работаем с этим весь год.
Удаления. Я могу вам честно сказать – нам должны были давать еще больше удалений. Я не буду говорить какие-то фамилии, но это не командная игра. Когда идет игра, тогда надо концентрироваться на игре.
Там были моменты, когда наши игроки разговаривали с лавкой «Динамо». Ну это… Закрой рот и играй. Это те слова, которые нужны нашей команде. Даже во дворе, когда ты играешь в хоккей, нельзя терять концентрацию, потому что может произойти все что угодно. Идет игра – и надо играть.
Хочу поблагодарить судей. Они относились к нам лояльно. Хочу им сказать спасибо. Они не давали удалений в моментах 50/50.
Полет на Дальний Восток повлиял, но мы проиграли не из-за этого. Все в равных условиях. И мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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