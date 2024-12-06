Мэйсек после 3 подряд поражений «Автомобилиста»: «У нас есть травмированные, в составе сейчас много молодых игроков» 

Брукс Мэйсек высказался о серии поражений «Автомобилиста» из 3 матчей.

Нападающий екатеринбуржцев выразил мнение после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Это дерби, так что игра получилась эмоциональной и напряженной. Обе команды играли хорошо, но победил соперник.

Два поражения от «Трактора » меньше чем за неделю? Не могу назвать какую-то одну причину. Так как у нас есть травмированные, в составе команды сейчас много молодых игроков. Они получили свой шанс и очень сильно стараются. Хотя хотелось бы видеть наших основных игроков в составе», – сказал Мэйсек .