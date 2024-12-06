Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»

Илья Авербух высказался о высоком интересе россиян к хоккею.

«Самый популярный вид спорта в 2024 году? Видя происходящее на трибунах, практически во всех видах спорта – смотрел и футбол, и фигурное катание – к сожалению, мы можем констатировать, что зрителей становится меньше.

По тому, что вижу по телевизору – хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы», – сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.

6871 зритель – в КХЛ рекордная средняя посещаемость в октябре. 1 621 459 человек посетили матчи за месяц