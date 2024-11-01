6871 зритель – в КХЛ рекордная средняя посещаемость в октябре. 1 621 459 человек посетили матчи за месяц

По итогам октября зафиксирована рекордная посещаемость матчей в КХЛ.

«По итогам октября матчи КХЛ в текущем сезоне посетило 1 621 459 зрителей, средняя посещаемость составляет 6871 зритель при средней вместительности 8997. Оба показателя являются рекордными.

Предыдущие лучшие значения были установлены в сезоне-2019/20 – 8866 средняя вместительность и 6633 средняя посещаемость», – сообщила пресс-служба КХЛ.