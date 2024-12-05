  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Лады» Зубов после 0:4 от «Металлурга»: «Три человека на уколах с переломами вышли, потому что больше некому. Ребята неравнодушны, отдаются игре»
3

Тренер «Лады» Зубов после 0:4 от «Металлурга»: «Три человека на уколах с переломами вышли, потому что больше некому. Ребята неравнодушны, отдаются игре»

Павел Зубов высказался после матча против «Металлурга» (0:4).

– Несмотря на счет, хочу поблагодарить игроков своей команды за то, что они [полностью] отдаются игре при таком внешнем негативном непонятном фоне. Внутри команды все нормально, уверяю. Внутри фон очень положительный.

Нет возможности для ротации. Сегодня вышли три человека на уколах с переломами, просто потому что больше некому выходить на лед. Ребята неравнодушны, самое главное.

Да, что-то не получилось. Не хватило энергии после хорошего матча с «Северсталью». Нам нужна какая-то свежая кровь. Сегодня что-то поменяли, но это было вынужденно опять же.

Еще раз, пацаны неравнодушны. Уверяю болельщиков, что внутри команды все нормально. Что снаружи – уже не наша забота. Мы работаем и хотим радовать своих болельщиков.

– Семенов надолго выбыл?

 – Перелом. Даже на уколе не смог играть, невозможно. Те, кто смог, вышли.

– Есть планы на перерыв? Что планируете закладывать?

 – В первую очередь хотелось бы определенности. Потому что наши конкуренты за восьмерку, вообще все команды производят какие-то обмены, кого-то берут. У нас пока с этим сложно. Надеюсь, это все наладится, и мы кого-то возьмем.

План уже создан на этот перерыв. Сначала отдохнем, надо перезагрузиться, а потом хорошо поработать, так как физическое состояние оставляет желать лучшего, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoПавел Зубов
logoМатч ТВ
травмы
logoГлеб Семенов
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 4:0 с «Ладой»: «Практически идеальная игра. Строго сыграли в обороне, не нарвались на контратаки. Приятно было стоять и наблюдать с лавочки»
7вчера, 18:34
Вратарь «Металлурга» Смолин 2-й раз за 3 матча сыграл на ноль. Он отбил 28 бросков в игре с «Ладой»
4вчера, 17:59
«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Канцеров сделал хет-трик и отдал передачу в игре с «Ладой»
12вчера, 17:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Чикаго» уволил Ричардсона. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ
4сегодня, 01:18
НХЛ. «Каролина» принимает «Колорадо», «Филадельфия» играет с «Флоридой», «Тампа» – с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» против «Коламбуса»
101сегодня, 01:06Live
Ротенберг о причинах поражения от «Динамо»: «Три индивидуальные ошибки, фамилии называть не буду. Я гарантирую, у СКА больше такого не будет»
19вчера, 21:32
Игра для продвинутых фанов НХЛ. Осилите все уровни?
вчера, 21:30Спецпроект
Кучеров пропустит матч с «Сан-Хосе» из-за травмы. Он может вернуться в состав «Тампы» к игре с «Ванкувером» 9 декабря
2вчера, 21:15
Овечкин тренировался на льду в хоккейной экипировке второй день подряд
7вчера, 20:58
Доминик Гашек: «НХЛ, WTA, ATP вовлечены в рекламу боевых действий. Они должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов»
55вчера, 20:50
Ротенберг – комику Илье Соболеву о любимых джинсах: «Мужские широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. 501-й Levi’s»
15вчера, 20:45
Фукале о Кубке Первого канала: «Не смогу поехать, к сожалению. У меня уже были планы, хотел бы увидеться с семьей. Благодарю за вызов»
8вчера, 20:27
Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «СКА должны были давать больше удалений. Наши игроки разговаривали с их лавкой. Закрой рот и играй. Нельзя терять концентрацию»
48вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Ак Барса» Яруллин получил травму паха и пропустит матчи с «Витязем» и «Салаватом»
16 минут назад
Мэйсек после 3 подряд поражений «Автомобилиста»: «У нас есть травмированные, в составе сейчас много молодых игроков» 
28 минут назад
Фукале о 3:1 с «Автомобилистом»: «Понравилось, как «Трактор» отреагировал на тяжелый выезд. Нужно продолжать становиться лучше» 
40 минут назад
Форвард СКА Глотов о 2:4 с «Динамо»: «При 2:2 не смогли дожать соперника. Будем улучшать игру» 
сегодня, 01:45
Авербух о самом популярном виде спорта в России: «Хоккей удерживает интерес зрителей. Там всегда переполненные стадионы»
1вчера, 22:03
Фетисов о Гашеке: «Безумный человек. Он должен вернуть деньги, которые заработал в России, а уже потом предъявлять претензии»
8вчера, 21:50
Вратарь «Металлурга» Смолин 2-й раз за 3 матча сыграл на ноль. Он отбил 28 бросков в игре с «Ладой»
4вчера, 17:59
Заварухин об 1:3 от «Трактора»: «Дерби есть дерби, было много борьбы, скоростного хоккея. Соперник наказал нас за нереализованные моменты»
2вчера, 16:59
«Автомобилист» проиграл 5 из 7 последних матчей
3вчера, 16:26
«Адмирал» ищет варианты обмена Дмитрия Соколова («СЭ»)
2вчера, 15:50