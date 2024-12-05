Тренер «Лады» Зубов после 0:4 от «Металлурга»: «Три человека на уколах с переломами вышли, потому что больше некому. Ребята неравнодушны, отдаются игре»

Павел Зубов высказался после матча против «Металлурга» (0:4).

– Несмотря на счет, хочу поблагодарить игроков своей команды за то, что они [полностью] отдаются игре при таком внешнем негативном непонятном фоне. Внутри команды все нормально, уверяю. Внутри фон очень положительный.

Нет возможности для ротации. Сегодня вышли три человека на уколах с переломами, просто потому что больше некому выходить на лед. Ребята неравнодушны, самое главное.

Да, что-то не получилось. Не хватило энергии после хорошего матча с «Северсталью». Нам нужна какая-то свежая кровь. Сегодня что-то поменяли, но это было вынужденно опять же.

Еще раз, пацаны неравнодушны. Уверяю болельщиков, что внутри команды все нормально. Что снаружи – уже не наша забота. Мы работаем и хотим радовать своих болельщиков.

– Семенов надолго выбыл?

– Перелом. Даже на уколе не смог играть, невозможно. Те, кто смог, вышли.

– Есть планы на перерыв? Что планируете закладывать?

– В первую очередь хотелось бы определенности. Потому что наши конкуренты за восьмерку, вообще все команды производят какие-то обмены, кого-то берут. У нас пока с этим сложно. Надеюсь, это все наладится, и мы кого-то возьмем.

План уже создан на этот перерыв. Сначала отдохнем, надо перезагрузиться, а потом хорошо поработать, так как физическое состояние оставляет желать лучшего, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .