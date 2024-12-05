Юдин о поражении СКА от «Динамо»: «После возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок возрастает»

Александр Юдин высказался о поражении СКА в игре с «Динамо» (2:4).

«По себе знаю: после возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок в первой игре всегда возрастает: вроде бы все понимаешь, а исполнить не можешь.

У СКА сегодня тоже было многовато индивидуальных ошибок, но это все поправимо, нужно просто время, чтобы прийти в себя.

Тем более, будут постепенно возвращаться в строй травмированные: сейчас армейцам сильно не хватает здоровых защитников, приходится молодым выделять много времени.

Первый матч после повреждения провел Деанджело , но до сих пор в лазарете Зайцев , Педан , Земченок. Активности Бардакова, мощи Зыкова , опыта Григоренко тоже не хватает – возвращение всех травмированных развяжет руки тренерскому штабу и преобразит игру СКА», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.