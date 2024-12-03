«Автомобилист» ищет варианты обмена Севостьянова («СЭ»)
«Автомобилист» ищет варианты обмена защитника Александра Севостьянова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
26-летний Александр Севостьянов в этом сезоне провел 12 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 8».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости