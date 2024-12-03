«Автомобилист» ищет варианты обмена Севостьянова («СЭ»)

«Автомобилист» ищет варианты обмена защитника Александра Севостьянова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

26-летний Александр Севостьянов в этом сезоне провел 12 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 8».