  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бердников о Кузнецове: «У СКА задача – Кубок Гагарина. Дай Бог, будут в оптимальной форме, чтобы Евгений проявил себя в плей-офф»
0

Бердников о Кузнецове: «У СКА задача – Кубок Гагарина. Дай Бог, будут в оптимальной форме, чтобы Евгений проявил себя в плей-офф»

Вадим Бердников надеется, что Евгений Кузнецов проявит себя в плей-офф КХЛ.

– За игрой своего друга Евгения Кузнецова тоже следите?

– Конечно, наблюдаем за Кузей. Хотя Питер пока как-то непонятно играет, нестабильно. Мне еще нравится игра молодого парня Ивана Демидова, его подтягивают мастера в команде. Думаю, он хорошо заиграет.

– Демидов и другие игроки СКА смогут учиться у Кузнецова?

– То, что Кузя приехал, это хорошо не только для СКА, но и для лиги. У него можно научиться маленьким деталям, которые сильно помогают в хоккее. Помню, когда приехал Сергей Федоров, и я наблюдал за ним во время матча – он делает маленькие вещи, незаметные обычному зрителю.

Ты понимаешь, насколько это рационально, чтобы не потратить лишние силы, чтобы выиграть позицию. Элементарные вещи, но, оказывается, их можно было сделать намного проще, как он. И этому ты учишься у таких мастеров.

Кузя – мастер и по возрасту уже ближе к ветерану, с энхаэловским опытом и с Кубком [Стэнли]. Это большой плюс, особенно для молодого поколения, поэтому можно смотреть и учиться каждую минуту.

– Кузнецову нужно было время, чтобы разыграться?

– Он десять лет не был в КХЛ, все равно много новшеств и нужно тоже время на адаптацию. Понятно, что он себя комфортно чувствует, в Питере созданы все условия, и вообще это не чужая страна. Но, тем не менее, многое поменялось.

Одно время были все разговоры по поводу его ненужных удалений. Но все знают, Кузя – мастер. Он может что-то сотворить, когда никто не ждет. Главное, чтобы было больше стабильности, чтобы продолжал в том же духе.

Дай Бог, чтобы к концу сезона в СКА подошли в оптимальной форме, и чтобы Кузя проявил себя и в плей-офф. У клуба задача – Кубок Гагарина, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСКА
logoСергей Федоров
logoКубок Гагарина
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoИван Демидов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала
55вчера, 10:47
Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
30вчера, 10:37
Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала
4525 ноября, 19:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Чикаго» проиграл «Бостону», «Торонто» принимает «Нэшвилл», «Анахайм» против «Вегаса», «Лос-Анджелес» – «Даллас»
3315 минут назадLive
Мэттьюс, Айкел, Мэтью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Хеллибак – в заявке США на Турнир четырех наций
20 минут назад
Макдэвид, Кросби, Маккиннон, Маршанд и Макар – в заявке Канады на Турнир четырех наций
852 минуты назад
МЛС по рейтингам опережает НХЛ? Правда или ложь про хоккей
вчера, 22:30Спецпроект
Зибанежад, Кемпе, Экхольм, Форсберг, Хедман, Форслинг, Густавссон – в заявке Швеции на Турнир четырех наций
11вчера, 20:36
Барков, Лунделль, Ахо, Какко, Ланкинен, Лехконен, Гранлунд – в заявке Финляндии на Турнир четырех наций
16вчера, 20:24
Вдова Годро сделала тату с автографом Джонни на руке: «Решила сделать это в Калгари, потому что это символично. Именно здесь все началось»
5вчера, 19:51
Ротенберг о сборе женских команд России и Ирана: «Историческое событие. Продолжаем сотрудничество со странами БРИКС, не на словах, а на деле популяризируем хоккей по всему миру»
10вчера, 19:19
КХЛ. ЦСКА обыграл «Витязь», «Локомотив» победил «Амур», «Авангард» разгромил «Сочи», «Спартак» был сильнее «Барыса»
147вчера, 18:54
Никулин о том, что «Локомотив» играет в «незрелищный» хоккей: «Можно посмотреть на место в таблице и время в атаке»
34вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о поражении от ЦСКА в овертайме: «Витязь» недотерпел до конца. Последнее удаление было необязательным» 
39 минут назад
Щитов о 17 игроках СКА в «России 25»: «Не все клубы хотят отпускать хоккеистов, чтобы они не получили травм. Поэтому сделали ставку на питерских игроков, может»
3вчера, 22:08
Кирклэнд перенес операцию на передней крестообразной связке. Форвард «Калгари» пропустит остаток сезона
вчера, 21:44
Воробьев о 2:1 с «Витязем»: «ЦСКА боролся до конца, забил заготовку домашнюю в овертайме. Главное, что выиграли, берем два очка с собой»
вчера, 21:27
Жамнов о 4:2 с «Барысом»: «У «Спартака» хромает дисциплина, бывают спады. Это какая-то болезнь, будем ее лечить»
2вчера, 20:02
Экс-вратарь СКА и «Салавата» Ежов стал лучшим игроком недели в полупрофессиональной лиге в Квебеке. Он завершил карьеру в КХЛ, но вернулся на лед в сентябре в Канаде
4вчера, 19:10
Подконицки о 6:0 с «Сочи»: «Авангард» хотел сыграть лучше, чем в прошлом матче – худшем за 2 года. Мы действовали быстро, агрессивно, прессинговали в зоне соперника»
4вчера, 18:32
Коньков о 17 игроках СКА в «России 25»: «В традициях ЦСКА и советского хоккея, берем из «Красной машины» все лучшее. Отговорок о несыгранности не будет»
11вчера, 18:11
«Спартак» подпишет с Перлини контракт на год. Форвард играл за «Эдмонтон», «Детройт», «Чикаго» и «Аризону»
11вчера, 18:01
Зубов о 0:6: «Совершенно беззубая игра «Сочи», перелеты даются нам тяжело. «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше, кажется»
1вчера, 17:46