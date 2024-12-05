Бердников о Кузнецове: «У СКА задача – Кубок Гагарина. Дай Бог, будут в оптимальной форме, чтобы Евгений проявил себя в плей-офф»

Вадим Бердников надеется, что Евгений Кузнецов проявит себя в плей-офф КХЛ.

– За игрой своего друга Евгения Кузнецова тоже следите?

– Конечно, наблюдаем за Кузей. Хотя Питер пока как-то непонятно играет, нестабильно. Мне еще нравится игра молодого парня Ивана Демидова , его подтягивают мастера в команде. Думаю, он хорошо заиграет.

– Демидов и другие игроки СКА смогут учиться у Кузнецова?

– То, что Кузя приехал, это хорошо не только для СКА, но и для лиги. У него можно научиться маленьким деталям, которые сильно помогают в хоккее. Помню, когда приехал Сергей Федоров , и я наблюдал за ним во время матча – он делает маленькие вещи, незаметные обычному зрителю.

Ты понимаешь, насколько это рационально, чтобы не потратить лишние силы, чтобы выиграть позицию. Элементарные вещи, но, оказывается, их можно было сделать намного проще, как он. И этому ты учишься у таких мастеров.

Кузя – мастер и по возрасту уже ближе к ветерану, с энхаэловским опытом и с Кубком [Стэнли]. Это большой плюс, особенно для молодого поколения, поэтому можно смотреть и учиться каждую минуту.

– Кузнецову нужно было время, чтобы разыграться?

– Он десять лет не был в КХЛ, все равно много новшеств и нужно тоже время на адаптацию. Понятно, что он себя комфортно чувствует, в Питере созданы все условия, и вообще это не чужая страна. Но, тем не менее, многое поменялось.

Одно время были все разговоры по поводу его ненужных удалений. Но все знают, Кузя – мастер. Он может что-то сотворить, когда никто не ждет. Главное, чтобы было больше стабильности, чтобы продолжал в том же духе.

Дай Бог, чтобы к концу сезона в СКА подошли в оптимальной форме, и чтобы Кузя проявил себя и в плей-офф. У клуба задача – Кубок Гагарина , – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.