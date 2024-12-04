Галимов провел 600-й матч в КХЛ. У Эмиля 111 голов и 121 ассист

Эмиль Галимов провел 600-й матч в КХЛ.

«Авангард » разгромил «Сочи » со счетом 6:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Этот матч стал 600-м по счету в карьере 32-летнего форварда омичей Эмиля Галимова . Он отметился голом и результативной передачей.

За карьеру в КХЛ Галимов набрал 232 (11+121) очка. Ранее нападающий выступал за СКА , «Ак Барс », «Нефтехимик» и «Локомотив».