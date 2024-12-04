Галимов провел 600-й матч в КХЛ. У Эмиля 111 голов и 121 ассист
Эмиль Галимов провел 600-й матч в КХЛ.
«Авангард» разгромил «Сочи» со счетом 6:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Этот матч стал 600-м по счету в карьере 32-летнего форварда омичей Эмиля Галимова. Он отметился голом и результативной передачей.
За карьеру в КХЛ Галимов набрал 232 (11+121) очка. Ранее нападающий выступал за СКА, «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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