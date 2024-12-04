Терещенко о 17 игроках СКА в «России 25»: «Это выбор Романа Борисовича. Он так захотел, значит, ему с этими хоккеистами комфортно. Состав боевой в целом»

Алексей Терещенко прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Сегодня была оглашена заявка команды Романа Ротенберга на турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. В состав попали 17 игроков СКА .

«В целом состав боевой. Конечно, можно назвать еще каких-то игроков, которых может не хватать. Но это выбор Романа Борисовича, он так захотел, значит, ему с этими хоккеистами удобно и комфортно.

Тем более турнир пройдет в Санкт-Петербурге. Если это сборная России, должны играть лучшие на сегодняшний день. На что эта команда могла бы претендовать, сложно сказать. Мы уже три года не участвуем нигде. Вот сейчас и посмотрим.

Будет очень любопытно посмотреть, как команда будет выглядеть против сборной легионеров. В КХЛ собраны иностранцы достаточно высокого уровня, даже хочется увидеть их в деле», – сказал трехкратный чемпион мира.