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Ротенберг о «России 25»: «Каждый может попасть в сборную, следим за всеми, анализируем. Времени достаточно, чтобы себя проявить»

Роман Ротенберг заявил, что каждый игрок может попасть в сборную «России 25».

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В турнире сыграют команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Впереди у нас очень важное международное событие – Кубок Первого канала. Никто из игроков «Адмирала» туда не попадает. А есть такие игроки, как, допустим, Даниил Гутик, который уже два сезона показывает себя как лучший бомбардир «Адмирала». Есть какие-то возможности в «Россию 25» в его 23 года попасть?

– Всегда есть возможность, и могут быть изменения, так как бывают травмы, вы знаете. А так у каждого игрока есть возможность попасть в сборную.

Все на карандаше, за всеми смотрим, анализируем, следим. И еще есть времени достаточно, чтобы себя проявить до начала турнира, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Адмирала» (2:3 Б). 

Ротенберг включил 20 игроков СКА в расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала

7 важных вопросов к Ротенбергу по составу сборной России

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoАдмирал
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoДаниил Гутик
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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