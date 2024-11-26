Странности перед турниром.

Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав «России 25» на Кубок Первого канала . В списке – 51 хоккеист. Сразу 20 игроков ожидаемо представляют СКА. Ротенберг набирал расширенный вариант состава из 14 клубов КХЛ. Понятно, что ближе к турниру список сократится наполовину. И все равно многое кажется странным, включая отсутствие главной звезды КХЛ.

В чем смысл существования «России 25», если туда попадает 35-летний Андронов?

Кубок Первого канала – товарищеский турнир, который пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене». В текущих условиях это соревнование уже не считается одним из этапов Евротура. Соперниками «России 25» станут Беларусь, Казахстан и Сборная мира (легионеры КХЛ). Сама «Россия 25» уже давно номинально заменяет там (да и везде) основную сборную России.

Почему она вообще называется «Россия 25»? Основной посыл проговаривал Владислав Третьяк: «Россия 25» – наша команда, средний возраст которой 25 лет». Надо понимать, что туда действительно попадают хоккеисты любого возраста. Тезис про возраст выдерживается и сейчас. Роман Ротенберг подсчитал текущий средний показатель – и по нему как раз вышло 25 лет.

В «Россию 25» вроде бы всегда зовут талантливых хоккеистов – для них это новая мотивация. Логично и присутствие рядом с ними опытных игроков (это же все-таки не молодежка). Но надо ли им чем-то заслужить попадание в сборную или достаточно предыдущих заслуг? Случай Сергея Андронова (7 матчей в регулярке-2024/25, 0+1) явно отсылает именно ко второму варианту.

Почему в сборную вызван вратарь, который сыграл в КХЛ один раз за полтора месяца?

Вратари – любимая тема для Романа Ротенберга. Он всегда трепетно воспринимает конкуренцию на этой позиции даже внутри клуба. По примеру «Металлурга» Ротенберг полюбил молодых вратарей. Все голкиперы вроде бы заслужили место в составе «России 25» игрой в регулярке-2024/25 (или чемпионским статусом – привет Набокову). Все, кроме Артемия Плешкова.

Он выступал за «Россию 25» во время весенней серии матчей. Тогда устанавливал сухие рекорды, которыми бесконечно восхищался Ротенберг. Тренер рассказывал: «Я лично присутствовал на всех играх сборной с 2014 года, видел многих вратарей, которые впервые играли в сборной. Но не помню, кто из вратарей провел первые матчи на ноль». Тогда у Плешкова это получилось.

Артемий неплохо начал регулярку-2024/25 в составе СКА. Всего он провел 14 матчей (92,4% ОБ, 8 побед, 30 голов). Дальше СКА вернул из аренды Егора Заврагина, восстановился и белорус Павел Мойсевич. 10 октября СКА с Плешковым в основе проиграл минскому «Динамо» (2:4). После этого он вышел только на ноябрьскую игру с «Витязем» (8:1), а остальные встречи провел в запасе .

Третий вратарь СКА – подходящий кандидат для сборной?

Как теперь объяснить отсутствие лучшего бомбардира КХЛ?

Все помнят скандальное завершение этапа карьеры Никиты Гусева в СКА. Весной 2023-го он сначала пропал из состава команды во время плей-офф, а затем возникла пивная история (подробно – тут ). Дальше СКА расторг контракт с Гусевым – тот перешел в «Динамо».

В сезоне-2023/24 Никита установил рекорд КХЛ по набранным очкам за одну регулярку (89). В «Россию 25» на Кубок Первого канала Ротенберг его не привлекал. На момент появления нового расширенного списка Никита шел лучшим бомбардиром регулярки-2024/25 (31 очко).

Его снова нет в числе вызванных хоккеистов, хотя Гусев находится в хорошей форме и реально вытаскивает для «Динамо» провальные матчи. Вспомните хотя бы ноябрьскую встречу с минским «Динамо» (4:3, проигрывали 0:3). Звездный игрок «Динамо» набрал в ней 3 (2+1) очка.

По какому принципу в состав включены игроки из системы СКА?

Сомнения по приглашению Андронова и Плешкова мы уже высказали, но в расширенном списке есть и другие интересные персонажи из СКА. 22-летний защитник Никита Смирнов провел лишь одну игру в КХЛ за регулярку-2024/25. Все это время он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву»: 13 матчей, 6 (2+4) очков, «-1» полезность. Неужели такой игрок выглядит сильнее хоккеистов из КХЛ?

Попал в «Россию 25» и Сергей Толчинский. Тот прошел через сложное время: долго не забивал, выпадал из состава СКА. Перспективам на уровне сборной все это совсем не мешает, хотя найти Сергею место в ведущих звеньях с его текущей формой будет сложно. Неужели вызов Толчинского на Кубок Первого канала – своеобразный способ выражения поддержки от Ротенберга?

Зато в сборной не оказалось основного игрока СКА Михаила Воробьева. В среднем он играет в КХЛ по 16 минут, но сейчас инсайдеры отправляют Михаила в другую команду. Якобы он мечтает о большей роли (место в топ-6) и хочет больше времени на льду. Может, Ротенберг не вызвал Воробьева в состав «России 25» именно из-за такого потенциального развития клубной истории?

Готовы ли другие клубы отпустить игроков в «Россию 25» Ротенберга?

Зимой 2023-го Ротенберг позвал в состав «России 25» нападающих «Спартака» Павла Порядина и Николая Голдобина. В тот момент они до нее так и не доехали. Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил это желанием залечить травмы. Он же проговорил: «Давайте начнем с того, что это сборная «Россия 25», а не национальная команда». Лишних рисков Жамнов не хотел.

Кажется, ФХР заранее не предупреждала клубы о вызове игроков. Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал так: «Вы знаете, всегда надо радоваться, когда вызывают игроков в сборную. Здесь ничего не могу сказать в данной ситуации. Хотя и мог бы сказать, конечно. С другой стороны, мы готовы отпустить Богдана в сборную, хотя… На этом я закончу комментарий ».

Таким рассуждением Ларионов не дал никакого понимания. Из «Торпедо» в «Россию 25» на Кубок Первого канала позвали Богдана Конюшкова, Антона Силаева и Никиту Артамонова. Приедет ли хоть кто-то из них на сбор национальной команды, которую далеко не все считают настоящей сборной? А что будет с тем же Порядиным, ведь Ротенберг позвал его и сейчас?

Возможно, «Россия 25» базово формируется из игроков СКА, потому что лишь у них нет выбора и отговорок?

Из-за чего Ротенберг проигнорировал отдельные клубы при выборе состава?

Полная раскладка по командам:

Новая версия «России 25» в основном сформирована из клубов Запада – оттуда не представлены только минское «Динамо» и «Куньлунь». По ним, как и в случае с «Барысом», все можно разъяснить через иностранный статус этих команд в КХЛ. Местные менеджеры делают ставку на легионеров, а россияне не играют там важные роли (не считая рекордсмена Вадима Шипачева).

Вот только в сборной нет ни одного хоккеиста из «Автомобилиста», «Салавата», «Адмирала», «Нефтехимика», «Сибири» и «Амура». В их случае найти рациональное объяснение гораздо сложнее. Вторая («Автомобилист») и третья («Салават») команды Востока получили от тренеров сборной ноль внимания. Хотя в каждой из них есть минимум по паре интересных игроков.

Анатолий Голышев (мы же не смотрим на возраст?) – четвертый бомбардир клуба из Екатеринбурга (20 матчей, 18 очков). Там же выступает вратарь Владимир Галкин, который трижды за 16 встреч отыграл на ноль (93,6% ОБ). В «Салавате» играет резко прогрессировавший 20-летний защитник Ярослав Цулыгин. Там же – всегда надежный голкипер Александр Самонов.

«Адмирал» стал одной из лучших команд Востока по игре в домашних матчах (21 очко дома). Лучшим бомбардиром клуба идет Даниил Гутик (31 матч, 21 очко). Формально он подходит Ротенбергу по всем параметрам: молодой (23 года), результативный, креативный. Если нужен опыт, всегда можно обратиться к Сергею Широкову из «Сибири» (38 лет, 18 очков за 26 игр).

Неужели никто из них не заслужил место хотя бы в расширенном списке?

Зачем Ротенбергу понадобились тренеры-консультанты?

Цитата из телеграм-канала Романа Ротенберга: «Для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной мы приглашаем на наш турнир нескольких главных тренеров клубов КХЛ: Андрея Разина, Игоря Никитина, Анвара Гатиятулина и Виктора Козлова».

Просто факт: всего 9 игроков из расширенного состава «России 25» представляют клубы, где работают эти тренеры. В случае с Виктором Козловым ситуация вообще складывается интересно – никого из хоккеистов его «Салавата» в команду не позвали .

Что же тогда дадут консультации Козлова? Опыт тренеров-конкурентов нужен Ротенбергу для дальнейшего использования в клубной работе? Кубок Первого канала – это такой важный турнир, что «России 25» необходимо так много людей в помощь?

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Мальгавко, Екатерина Лызлова, Сергей Гунеев, Алексей Даничев