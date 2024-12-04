«Адмирал» арендует у «Спартака» 19-летнего форварда Сусуева («Чемпионат»)
Никита Сусуев перейдет в «Адмирал» на правах аренды.
Об этом сообщает «Чемпионат». В нынешнем сезоне 19-летний нападающий сыграл 12 матчей в МХЛ и заработал 4 (3+1) очка. В 12 матчах за «Химик» в ВХЛ Сусуев отметился 5 (1+4) баллами.
Всего за «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 52 встречи, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи с показателем полезности «+6».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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