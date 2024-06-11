Бурмистров отказался от предложения «Витязя». Форвард хочет играть в команде из московского региона («Чемпионат»)
Александр Бурмистров не захотел переходить в «Витязь».
32-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения договора со «Спартаком».
Форвардом интересовался «Витязь», однако сам хоккеист отказался от этого варианта, желая продолжить карьеру в клубе из московского региона, пишет «Чемпионат».
В прошлом сезоне Александр Бурмистров набрал 18 (2+16) очков при полезности «плюс 3» в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф хоккеист сыграл 3 игры и сделал одну передачу при полезности «плюс 2».