Бурмистров отказался от предложения «Витязя». Форвард хочет играть в команде из московского региона («Чемпионат»)

Александр Бурмистров не захотел переходить в «Витязь».

32-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения договора со « ».

Форвардом интересовался « », однако сам хоккеист отказался от этого варианта, желая продолжить карьеру в клубе из московского региона, пишет « ».

В прошлом сезоне Александр Бурмистров набрал 18 (2+16) очков при полезности «плюс 3» в 50 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф хоккеист сыграл 3 игры и сделал одну передачу при полезности «плюс 2».