Бурмистров отказался от предложения «Витязя». Форвард хочет играть в команде из московского региона («Чемпионат»)

Теги Витязь Спартак возможные переходы КХЛ Александр Бурмистров Чемпионат.com Хоккей

Александр Бурмистров не захотел переходить в «Витязь».

32-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента после завершения договора со «Спартаком».

Форвардом интересовался «Витязь», однако сам хоккеист отказался от этого варианта, желая продолжить карьеру в клубе из московского региона, пишет «Чемпионат».

В прошлом сезоне Александр Бурмистров набрал 18 (2+16) очков при полезности «плюс 3» в 50 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф хоккеист сыграл 3 игры и сделал одну передачу при полезности «плюс 2».

6 комментариев
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Ну тогда в Куню Луню.
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То есть Витязь не из московского региона? 🗿
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Витязь всё таки переехал в Питер)
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Ответ Niko [Ars]
То есть Витязь не из московского региона? 🗿
Из недостаточно московского
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Ротенберг отказался от игроков молодёжки СКА, предпочтя им бывших игроков ЦСКА, ведь ему нужны те, кто шарит за систему
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