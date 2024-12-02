«Спартак» обменял Принса в «Адмирал» на компенсацию («Чемпионат»)
«Спартак» обменял нападающего Шейна Принса в «Адмирал» на денежную компенсацию.
Об этом сообщает «Чемпионат». В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 32-летний нападающий набрал 7 (3+4) очков в 13 матчах.
Принс проводит третий сезон в «Спартаке». В КХЛ форвард дебютировал в 2018 году за «Сибирь». Позже нападающий играл в минском «Динамо», «Автомобилисте».
В НХЛ Принс провел два сезона за «Оттаву» и три – в составе «Айлендерс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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