«Спартак» обменял Принса в «Адмирал» на компенсацию («Чемпионат»)

«Спартак» обменял нападающего Шейна Принса в «Адмирал» на денежную компенсацию.

Об этом сообщает «Чемпионат». В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ 32-летний нападающий набрал 7 (3+4) очков в 13 матчах.

Принс проводит третий сезон в «Спартаке ». В КХЛ форвард дебютировал в 2018 году за «Сибирь». Позже нападающий играл в минском «Динамо», «Автомобилисте».

В НХЛ Принс провел два сезона за «Оттаву» и три – в составе «Айлендерс».