  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»
2

Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»

Роман Рукавишников прокомментировал свой обмен из «Спартака» в «Сибирь».

– Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»?

– Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в распоряжении «Химика». Затем поставили подписи в документах.

Мне тогда сказали, что вечером следующего дня нужно быть в распоряжении «Сибири» в Петербурге. Буквально за день собрал вещи в Воскресенске, все перевез домой. Затем собрался, сел на поезд и приехал сюда, в Петербург.

Были сумасшедшие два дня. Эмоции, конечно, положительные от этого, был очень рад вернуться в КХЛ. Но при этом была суета, – сказал защитник «Сибири» Роман Рукавишников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoСибирь
logoСпартак
logoХимик Воскресенск
logoКХЛ
logoВХЛ
logoРоман Рукавишников
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» обменял Рукавишникова в «Сибирь» на Ефремова
326 октября, 13:40
«Спартак» поместил Рукавишникова в список отказов. Защитник набрал полезность «плюс 18» в прошлом сезоне
111 августа, 10:18
Рукавишников о воспитании: «Раньше думал, что нужно быть мягче к ребенку, но благодаря жесткости отца я стал тем, кем стал. Хочу быть просто хорошим папой»
323 апреля, 08:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Васильев о кричалке фанатов «Спартака»: «Попытка унизить СКА. Мы в свободной стране, люди могут высказываться, если это не переходит грань унижений и оскорблений. Хоккей – не место для разборок»
533 минуты назад
Андрей Назаров: «Сезон радует результативностью и молодежью. Отечественная школа голкиперов – одна из сильнейших. Это влияет на популяризацию КХЛ, матчи смотрят во всем мире»
846 минут назад
Кузнецов пошутил о своей игре после травмы: «Я в порядке. Лучший в мире! Но вообще, я никогда не гнался за голами, передачами. Команда выигрывает – это самое главное»
454 минуты назад
Овечкин с женой показали костюмы ниндзя на Хэллоуин
16сегодня, 09:20Фото
КХЛ. «Салават» примет «Адмирал», «Барыс» против «Куньлуня», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Ак Барс» сыграет с «Металлургом»
15сегодня, 08:53
Бардаков о результативной серии: «Скажу, как главный тренер: «Чтобы играть, надо играть». Хорошо, что у меня партнеры хорошие»
5сегодня, 08:30
Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»
11сегодня, 07:58
Ротенберг о 6:3 в матче СКА – «Сибирь»: «Обе команды поймали кураж. Забросили 9 шайб, иногда в КХЛ бывает 0 шайб. Может, в 10-м овертайме забьют. Я был на такой игре – болельщики просто ушли»
19сегодня, 07:35
Ротенберг о результативности Кузнецова и Глотова после травм: «Кефир, каша с фермы. Никакой химии, натуральные продукты. Мы все стараемся питаться правильно и высыпаться»
21сегодня, 06:40
Сергачев забросил 1-ю шайбу за «Юту» в матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 10 играх за новую команду
1сегодня, 05:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Заврагина: «Егор будет прославлять Россию своей игрой. Впереди у него большое будущее»
12 минут назад
Плющев об «Амуре»: «Я бы дал возможность Мартемьянову доработать до конца сезона. Он доказал свою состоятельность как тренер»
сегодня, 08:59
Чинахов против «Эдмонтона»: передача, «плюс 1», 1 броскок, 1 блок и 1 хит за 17:16. У него 3+5 в 8 играх сезона
1сегодня, 08:51
Брукс Мэйсек: «Каждая команда хочет бороться за первое место в таблице. «Автомобилист» будет делать все возможное, чтобы догнать «Трактор»
1сегодня, 08:17
Таварес с хет-триком, Барков с 1+1 в первом матче после травмы и Стэмкос с 0+2 в первом матче против «Тампы» – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 07:46
Крикунов об «Автомобилисте»: «Команда точно движется вперед. Заварухин умеет работать, у него хорошие помощники. Главное, чтобы руководство помогало»
сегодня, 07:22
Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Гальченюка: «Он в НХЛ забивал 30 голов за сезон – даже у Кузнецова максимум 27. Алекс может быть звездой КХЛ»
6сегодня, 07:10
Александр Мальцев об АКМ из Тулы и КХЛ: «Какой-то хозяин там, богатый человек, значит. У старых команд есть прошлое, но сейчас время другое»
сегодня, 06:55
Свечников против «Ванкувера» – передача, 2 броска, 4 хита, 5 потерь и малый штраф за 17:39. У него 2+5 в 8 играх
4сегодня, 06:00
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 1-е очко в сезоне НХЛ, сделав передачу в матче с «Ютой». У Костина 0+0 и «минус 4» в 7 играх за «Шаркс»
сегодня, 05:50