Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»

Роман Рукавишников прокомментировал свой обмен из «Спартака» в «Сибирь».

– Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»?

– Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в распоряжении «Химика». Затем поставили подписи в документах.

Мне тогда сказали, что вечером следующего дня нужно быть в распоряжении «Сибири» в Петербурге. Буквально за день собрал вещи в Воскресенске , все перевез домой. Затем собрался, сел на поезд и приехал сюда, в Петербург.

Были сумасшедшие два дня. Эмоции, конечно, положительные от этого, был очень рад вернуться в КХЛ . Но при этом была суета, – сказал защитник «Сибири» Роман Рукавишников .