Рукавишников об обмене в «Сибирь»: «Сумасшедшие два дня. Эмоции положительные, очень рад вернуться в КХЛ»
Роман Рукавишников прокомментировал свой обмен из «Спартака» в «Сибирь».
– Когда и как узнали, что переходите в «Сибирь»?
– Два дня назад утром позвонил агент. Я в это время был в распоряжении «Химика». Затем поставили подписи в документах.
Мне тогда сказали, что вечером следующего дня нужно быть в распоряжении «Сибири» в Петербурге. Буквально за день собрал вещи в Воскресенске, все перевез домой. Затем собрался, сел на поезд и приехал сюда, в Петербург.
Были сумасшедшие два дня. Эмоции, конечно, положительные от этого, был очень рад вернуться в КХЛ. Но при этом была суета, – сказал защитник «Сибири» Роман Рукавишников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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