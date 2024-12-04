Костюченок о 3:4 от «Локомотива»: «Амур» плохо входил в игру, проспал где‑то. Затем вкатился. Со 2-го периода была совсем другая игра, много моментов»

Виктор Костюченок прокомментировал поражение «Амура» от «Локомотива».

Хабаровская команда уступила ярославской в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ).

«Не понравилось, что плохо входили в игру. Немного проспали где‑то. Возможно, была скованность от того, что играли с лидером чемпионата. Затем вкатились. Со второго периода была совсем другая игра. Много моментов. Что у нас, что соперника. Заслуженно перевели игру в овертайм, соперник оказался мастеровитее. Позитивный момент, что забили три гола «Локомотиву ».

Соперник хорошо двигался. Именно в плане смены мест, где‑то запутывал нас. Плюс, наложение смен. Иногда защитники не успевали меняться. Когда ты уставший, голова не соображает. Но все равно остался в целом доволен командой. Отыграли очень хорошо», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок .