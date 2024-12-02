КХЛ. «Автомобилист» принимает «Спартак», «Салават» играет с «Трактором», «Локомотив» победил «Адмирал», «Амур» был сильнее «Сочи»

Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» в гостях у «Автомобилиста», «Салават» играет с «Трактором», «Локомотив» победил «Адмирал» (3:0), «Амур» был сильнее «Сочи» (2:1), «Сибирь» уступила минскому «Динамо» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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