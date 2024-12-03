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Баландин о Тертышном: «Это не хоккеист для КХЛ. Нет стабильной игры»

Андрей Баландин прокомментировал поражение «Трактора» в игре с «Салаватом» (1:4).

«В таких принципиальных матчах, как против «Локомотива» и «Салавата Юлаева», должны проявлять себя лидеры. Единственный, кто пытается что-то создать в таких играх, это Максим Шабанов. Но результат должны делать четыре-пять человек.

Хотя радует, что команда не проигрывает сериями и в следующем матче уже собирается.

Наконец забил Никита Тертышный, у которого это шестая шайба за 32 игры. Мне понравился его гол в ворота «Амура» – с угла обыграл, выехал в центр, вратаря на паузе положил и красиво забил. В этом моменте Тертышный сыграл, как зрелый мастер, и я думал, что этот гол станет для него толчком, вдохновением. Но я ошибся.

Нет стабильной игры, поэтому я продолжаю считать, что это не игрок для КХЛ», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoНикита Тертышный
logoАмур
Андрей Баландин
logoЛокомотив
logoСалават Юлаев
logoМаксим Шабанов
logoТрактор
logoКХЛ
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