Баландин о Тертышном: «Это не хоккеист для КХЛ. Нет стабильной игры»

Андрей Баландин прокомментировал поражение «Трактора» в игре с «Салаватом» (1:4).

«В таких принципиальных матчах, как против «Локомотива » и «Салавата Юлаева », должны проявлять себя лидеры. Единственный, кто пытается что-то создать в таких играх, это Максим Шабанов . Но результат должны делать четыре-пять человек.

Хотя радует, что команда не проигрывает сериями и в следующем матче уже собирается.

Наконец забил Никита Тертышный, у которого это шестая шайба за 32 игры. Мне понравился его гол в ворота «Амура» – с угла обыграл, выехал в центр, вратаря на паузе положил и красиво забил. В этом моменте Тертышный сыграл, как зрелый мастер, и я думал, что этот гол станет для него толчком, вдохновением. Но я ошибся.

Нет стабильной игры, поэтому я продолжаю считать, что это не игрок для КХЛ », – сказал бывший директор «Трактора » Андрей Баландин.