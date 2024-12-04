Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах – 29. По очкам он второй

Евгений Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах.

Нападающий «Питтсбурга » отдал результативную передачу на Брайана Раста в матче против «Флориды» (5:4 ОТ).

Это 29-й ассист российского хоккеиста в овертаймах, он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Патрика Кэйна (28).

Всего на счету Малкина 42 очка в овертаймах. Его опережает только Сидни Кросби , у которого 46 (22+24) баллов.