Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах – 29. По очкам он второй
Евгений Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах.
Нападающий «Питтсбурга» отдал результативную передачу на Брайана Раста в матче против «Флориды» (5:4 ОТ).
Это 29-й ассист российского хоккеиста в овертаймах, он вышел на чистое первое место по этому показателю, опередив Патрика Кэйна (28).
Всего на счету Малкина 42 очка в овертаймах. Его опережает только Сидни Кросби, у которого 46 (22+24) баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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