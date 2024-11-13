  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)
4

Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)

Генменеджер «Питтсбурга» готов обменять любого игрока, кроме Сидни Кросби.

Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе со ссылкой на свой источник в НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 17 играх.

«Пингвинс» не уйдут в полную перестройку, пока Кросби не завершит карьеру. Он заслужил это. Но так продолжаться не может. И это мнение, насколько я слышала, распространяется и на верхушку хоккейной структуры команды. 

Источник в лиге сообщил мне ранее на этой неделе, что Кайл Дубас дал знать другим командам, что «доступны все, кроме 87-го».  

Конечно, не все, кроме Кросби, на самом деле могут быть обменены. Помимо Кросби, у Евгения Малкина, Криса Летанга, Брайана Раста и Эрика Карлссона есть пункты о полном запрете на обмен.

И хотя можно предположить, что кто-то вроде Карлссона может отказаться от этого пункта, чтобы перейти в команду-контендер, трудно представить, что у многих контендеров есть потребность и место под потолком для такого игрока, как Карлссон, и его кэпхита в 10 млн долларов.

Еще у семи игроков есть пункты, ограничивающие обмен, в том числе у вратаря Тристана Джерри», – написала Хаазе.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: DK Pittsburgh Sports
возможные переходы
logoПиттсбург
logoКрис Летанг
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoЭрик Карлссон
logoБрайан Раст
logoКайл Дубас
кризис
logoТристан Джерри
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби о 0:6 после 1-го периода с «Далласом»: «Нельзя сдаваться, нужно играть до конца. Хочется снова выйти на площадку и действовать лучше»
сегодня, 10:12
Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»
7сегодня, 07:58
«Питтсбург» впервые в истории пропустил 6 шайб в 1-м периоде домашнего матча
2сегодня, 04:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Губернатор Самарской области: «Нами пытаются манипулировать группы, зарабатывающие сотни миллионов бюджетных денег на футболе, хоккее. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы»
2051 минуту назад
Никитин о том, что Радулов не играл со «Спартаком»: «Сане 38 лет. Мы сыграли 28-й матч, больше всех в КХЛ. Не видим смысла вытаскивать из него жилы»
1сегодня, 20:14
«Локомотив» выиграл 11-й матч подряд. Команда Никитина идет на 1-м месте в КХЛ
26сегодня, 18:59
КХЛ. «Спартак» проиграл «Локомотиву», «Витязь» обыграл «Северсталь», «Салават» победил «Ладу»
117сегодня, 18:50
Вячеслав Быков: «Овечкин – яркий пропагандист хоккея и кумир многих молодых ребят! Он является одним из лучших российских хоккеистов на данный момент»
сегодня, 18:48
Плющев о серии поражений СКА: «Не могу сказать, что это провал. Все вопросы в психологии. Ребята выходили излишне уверенными в поражении соперников, скорее всего»
8сегодня, 18:33
Шевень о Китае: «Машины движутся в хаотичном порядке. На пешеходных переходах не пропускают. Нам сказали аккуратнее переходить дорогу, потому что давят до конца»
2сегодня, 18:18
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Виннипег», «Флорида» сыграет с «Нью-Джерси», «Коламбус» встретится с «Сиэтлом»
16сегодня, 17:58
Дмитрий Федоров о том, что клубы КХЛ не поддержали идею драфта: «Зачем драфтовать 17-летнего игрока и пользоваться чужой работой, когда можно купить 15-летнего вундеркинда и назвать своим воспитанником»
28сегодня, 17:31
Ульяна Шевень: «Китайцы очень любят президента России. Постоянно говорят «Путин» и показывают палец вверх»
20сегодня, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Мальцев о 0:2 от «Локомотива»: «Спартак» немного недорабатывал, было мало опасных бросков. Сложно было находить свободное пространство, надо было больше стараться»
8 минут назад
Десятков о 2:0 с «Северсталью»: «У «Витязя» сработало большинство. Вратарь выручил в моментах, где соперник создавал опасность»
47 минут назад
Козырев о 0:2 от «Витязя»: «Моменты, которые мы создали, не удалось реализовать. Это стало ключевым моментом матча»
сегодня, 20:38
Вратарь «Витязя» Дорожко сделал 4-й шатаут в сезоне, отбив 22 броска в матче с «Северсталью»
3сегодня, 19:59
Егор Зайцев о 0:2 от «Локомотива»: «Физически это сложный соперник, но к любой команде можно найти ключ. Их нужно было обыгрывать коротким пасом»
сегодня, 19:51
Вратарь «Локомотива» Исаев сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска в матче со «Спартаком»
4сегодня, 19:37
Жамнов о 0:2 от «Локомотива»: «У нас не получилась агрессия. Понимали, что соперник будет строго играть в обороне. Не было трафика, их вратарь видел все броски»
2сегодня, 19:23
Виктор Козлов: «Я вижу сезон как марафонскую дистанцию. Мы стараемся лавировать, подводить команду сбалансированно»
1сегодня, 17:59
Лаури о США на Турнире четырех наций: «Хеллибак – лучший вратарь в мире. Он должен быть в старте. Иногда его недооценивают и он не входит даже в топ-5»
2сегодня, 17:53
Козлов о 3:1 с «Ладой»: «После 1:1 было понятно, что матч будет до гола. Старались атаковать, но и не нарваться на контратаку. Было непросто сдерживать их натиск. Самонов держал нас в игре»
3сегодня, 17:14