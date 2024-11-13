Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)

Генменеджер «Питтсбурга» готов обменять любого игрока, кроме Сидни Кросби.

Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе со ссылкой на свой источник в НХЛ .

На данный момент «Питтсбург » занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 17 играх.

«Пингвинс» не уйдут в полную перестройку, пока Кросби не завершит карьеру. Он заслужил это. Но так продолжаться не может. И это мнение, насколько я слышала, распространяется и на верхушку хоккейной структуры команды.

Источник в лиге сообщил мне ранее на этой неделе, что Кайл Дубас дал знать другим командам, что «доступны все, кроме 87-го».

Конечно, не все, кроме Кросби, на самом деле могут быть обменены. Помимо Кросби, у Евгения Малкина , Криса Летанга, Брайана Раста и Эрика Карлссона есть пункты о полном запрете на обмен.

И хотя можно предположить, что кто-то вроде Карлссона может отказаться от этого пункта, чтобы перейти в команду-контендер, трудно представить, что у многих контендеров есть потребность и место под потолком для такого игрока, как Карлссон, и его кэпхита в 10 млн долларов.

Еще у семи игроков есть пункты, ограничивающие обмен, в том числе у вратаря Тристана Джерри », – написала Хаазе.