Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)
Об этом сообщает журналистка DK Pittsburgh Sports Тэйлор Хаазе со ссылкой на свой источник в НХЛ.
На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 17 играх.
«Пингвинс» не уйдут в полную перестройку, пока Кросби не завершит карьеру. Он заслужил это. Но так продолжаться не может. И это мнение, насколько я слышала, распространяется и на верхушку хоккейной структуры команды.
Источник в лиге сообщил мне ранее на этой неделе, что Кайл Дубас дал знать другим командам, что «доступны все, кроме 87-го».
Конечно, не все, кроме Кросби, на самом деле могут быть обменены. Помимо Кросби, у Евгения Малкина, Криса Летанга, Брайана Раста и Эрика Карлссона есть пункты о полном запрете на обмен.
И хотя можно предположить, что кто-то вроде Карлссона может отказаться от этого пункта, чтобы перейти в команду-контендер, трудно представить, что у многих контендеров есть потребность и место под потолком для такого игрока, как Карлссон, и его кэпхита в 10 млн долларов.
Еще у семи игроков есть пункты, ограничивающие обмен, в том числе у вратаря Тристана Джерри», – написала Хаазе.
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