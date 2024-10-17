Малкин вышел на 1-е место по передачам в овертаймах в истории НХЛ – 28 ассистов. Кэйн – 2-й, Карлссон – 3-й, Кросби – 5-й, Панарин – 6-й
Евгений Малкин вышел на 1-е место по передачам в овертаймах в истории НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» обыграл «Баффало» в дополнительное время со счетом 6:5. Победную шайбу забросил Сидни Кросби с передачи Малкина.
Этот ассист стал для российского форварда 28-м в карьере в овертаймах. Малкин вышел на единоличное первое место в истории НХЛ по этому показателю.
Второе место занимает Патрик Кэйн из «Детройта» – 27 голевых передач, 26 – у Эрика Карлссона из «Питтсбурга». 25 ассистов на счету Райана Гецлафа, 24 – у Кросби.
По 23 – у Артемия Панарина («Рейнджерс»), Джона Карлсона («Вашингтон»), Хенрика Седина и Анже Копитара («Лос-Анджелес»).
У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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