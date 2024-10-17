«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье
«Питтсбург» – 2-я команда НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов.
Сегодня форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).
Ранее этой отметки достигли Сидни Кросби (593 гола) и Марио Лемье (690).
Первой командой в истории НХЛ, 3 игрока которой забили 500 голов в лиге, ранее стал «Монреаль». В составе клуба не менее 500 шайб в НХЛ забросили Морис Ришар (544), Ги Лефлер (518) и Жан Беливо (507).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Питтсбурга»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости