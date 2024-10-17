«Питтсбург» – 2-я команда в истории НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов. Отметки достигли Малкин, Кросби и Лемье

«Питтсбург» – 2-я команда НХЛ, в составе которой 3 игрока забили 500 голов.

Сегодня форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:5 ОТ).

Ранее этой отметки достигли Сидни Кросби (593 гола) и Марио Лемье (690).

Первой командой в истории НХЛ, 3 игрока которой забили 500 голов в лиге, ранее стал «Монреаль ». В составе клуба не менее 500 шайб в НХЛ забросили Морис Ришар (544), Ги Лефлер (518) и Жан Беливо (507).