Малкин обыграл Овечкина: сделал 1+1 и едва не подрался!
Теперь-то «Питтсбург» поднимется?
К очному матчу «Питтсбург» и «Вашингтон» подошли в разном состоянии. «Пингвинс» сильно лихорадит: в октябре поймали серию из шести поражений подряд, поэтому сейчас не попадают в зону плей-офф. В то же время у «Кэпиталс», наоборот, мощнейший старт, о котором у нас уже выходил отдельный материал.
Но в прямом противостоянии выиграла команда Сидни Кросби и Евгения Малкина. Важнейшую роль сыграл именно россиянин: забросил победную шайбу и с 2 (1+1) очками стал первой звездой матча.
Малкин отличился везде: забросил, отдал и поучаствовал в потасовке
Евгений оформил голевую передачу уже на четвертой минуте игры. В первой фазе атаки он здорово открылся на дальней штанге, но не смог замкнуть передачу – слишком острый был угол. Но Малкин сохранил шайбу, а потом выехал из-за ворот и классно вывел подключившегося Эрика Карлссона на убойную позицию. Шведский защитник не промахнулся.
А в третьем периоде Малкин забил сам. Брайан Раст ворвался в зону «Вашингтона» через левый фланг и направил шайбу в сторону ворот. От Чарли Линдгрена она отскочила на пятак, куда и приехал в этот момент Евгений. Никто ему не помешал.
Раст после матча сказал, что так все и было задумано: «Я заметил, что кто-то едет к воротам, поэтому просто попытался ткнуть шайбу в щиток голкипера и создать хаос на пятаке. Здорово, что там оказался Джино».
А между всем этим Малкин еще и активно выяснял отношения с игроками соперника. Это даже привело к забавному моменту. В конце второго периода у ворот «Питтсбурга» произошла потасовка. Малкин ударил перчаткой Тома Уилсона, а тот в ответ… показал ему язык!
Оба хоккеиста отметились и результативными действиями – у Уилсона передача на первый гол «Вашингтона». Но последнее слово осталось за Малкиным – именно его шайба принесла победу команде.
Малкин стартовал лучше Кросби, а главное открытие команды – 22-летний финский вратарь
Малкин тащил «Питтсбург» не только в этой игре. Сейчас он является лучшим бомбардиром команды с 18 (5+13) очками в 16 матчах. Да, даже у Кросби меньше (16 баллов), не говоря уже об остальных.
О состоянии «Пингвинс» многое говорит присутствие в пятерке лучших по очкам 35-летнего Ларса Эллера. Его за неимением лучших вариантов передвинули во второе звено. Вообще у «Питтсбурга» сейчас толком и нет стабильных троек – все сочетания постоянно меняются. Дошло даже до объединения Малкина и Кросби в одном звене. Это усилило лидеров, но ударило по глубине нападения.
Еще одна проблема клуба связана с вратарями. Неожиданно основным голкипером «Питтсбурга» стал 22-летний Йоэль Бломквист, до этого сезона выступавший в финской лиге и АХЛ. Но травма Алекса Недельковича и очень слабая игра Тристана Джерри (его даже сослали в фарм-клуб) открыли Бломквисту дорогу в основу. Он пока не подводит: 91,3% отраженных бросков в 7 матчах. Неделькович уже вернулся, но у него статистика гораздо хуже – 88,3% ОБ за 7 игр.
Сейчас Бломквиста даже осторожно включают в список претендентов на «Колдер Трофи». Впрочем, пока он далеко не фаворит. К тому же непонятно, останется ли он в основе на весь сезон. Как минимум еще один шанс Джерри точно получит – клубу явно не хочется окончательно списывать вратаря с таким большим контрактом (5,375 млн до 2028 года). Вопрос только в том, воспользуется ли канадец новой возможностью.
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после матча с «Вашингтоном» выражал оптимизм: «Думаю, третий период был одним из лучших у нас в сезоне. Горжусь игроками, показавшими такой уровень против сильного соперника».
Команда действительно нуждалась в этом результате, особенно после разгрома от «Каролины» (1:5) в первой игре бэк-ту-бэка. Тем более, это первая победа «Питтсбурга» в регулярке над командой из зоны плей-офф. Ранее обыгрывали только клубы из нижней части таблицы: «Детройт», «Баффало», «Анахайм» и дважды «Монреаль».
В матче с «Вашингтоном» засушили даже Александра Овечкина, находившегося в огненной форме. Овечкин традиционно был активен: 5 бросков, 3 силовых приема. Но его результативная серия все же прервалась на отметке в пять матчей. На этом отрезке он выбил 6+5 – невероятный показатель.
Важная победа над принципиальным соперником придаст «Питтсбургу» положительный импульс?
Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith; East News/AFP/PATRICK SMITH/Getty AFP/East News
Пятая подряд гостевая победа между ними.
Местные стадионы в печали второй сезон.
Малкин 1+1 Победный гол
Кросби 0+1
Ови по нулям, прервал результативную серию из 5ти игр.
Статистика после игры Вашингтон-Питтсбург 2-4. 8.11.24.
Ови принимал Кросби и Джино.
Ови и Сид встречаются 20й сезон подряд за одни и те же родные свои команды, Ваш и Пит.
Игр- 70
Пит - 41 победа.
Ваш - 29 побед.
Сид - 91 очко(31+60)
Ови - 67 очков(37+30).
Это кратко.
Более подробно
Питтсбург и Вашингтон обменялись только гостевыми победами 5 раз подряд. Местные стадионы в печали.
Ови и Кросби встречаются, самое результативное противостояние последних 20 сезонов!
Кросби и Овечкин сыграли 70 раз друг против друга в НХЛ за одни и те же свои команды, Питтсбург и Вашингтон.
В 70 играх Кросби набрал 91(31+60) очко. В последней игре (Ваш-Питт 2-4, 08.11.24) - передача
Овечкин в 70 играх набрал 67 (37+30)очков (меньше очка за игру). В последней игре (Ваш-Питт 2-4, 08.11.24) без очков.
В противостоянии Кросби впереди Ови по очкам, Ови впереди Кросби по голам.
Было 70 игр, и кажется Кросби ещё раз 7 с Ови может сыграть за два сезона, то есть будет 77 игр! (Больше, чем у Джоковича с Надалем (60). Желаем, чтобы избежали пропусков.
На двоих у них 158 очков за 70 игр. Другой такой пары противостояний нет в НХЛ, чтобы неизменно играли за одну и ту же свою родную команду, будет 21 сезон противостояния. По матчам может быть и есть, у Хоу например с кем-нибудь, а вот по очкам вряд ли.
Питтсбург в этих 70 играх 70=41(7)-25-4, 86 очк. Последняя игра - победа в гостях.
Вашингтон в этих 70 играх 70=29(4)-34-7, 65 очк. Последняя игра - поражение дома.
Питтсбург заметно впереди.
У Малкина 80 (27+53) очков в 63 играх против Вашингтона. Последняя игра: 1+1, Победный гол и передача.
В противостоянии Джино впереди Ови по очкам, Ови впереди Джино по голам.
В этом сезоне идут почти вровень по очкам, 1+ очка за игру.
У Малкина 15 сезонов 1+ очков за игру, у Ови 13 сезонов, они рекордсмены среди наших, могут наши ветераны добавить ещё по сезону.
Рекордсмен тут Кросби, 19 сезонов 1+, как и у Гретцки (19 из 20). Кажется Кросби в этом сезоне превысит рекорд Гретцки, будет 20 из 20ти сезонов 1+ очка за игру. Великая эпоха.
В позапрошлом сезоне перед игрой Джино угощал Ови мантами перед встречей. Может повторит? Сейчас наши самые результативные игроки не афишируют личные контакты, а нам интересно!