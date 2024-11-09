Малкин обыграл Овечкина: сделал 1+1 и едва не подрался!

Теперь-то «Питтсбург» поднимется?

К очному матчу «Питтсбург» и «Вашингтон» подошли в разном состоянии. «Пингвинс» сильно лихорадит: в октябре поймали серию из шести поражений подряд, поэтому сейчас не попадают в зону плей-офф. В то же время у «Кэпиталс», наоборот, мощнейший старт, о котором у нас уже выходил отдельный материал .

Но в прямом противостоянии выиграла команда Сидни Кросби и Евгения Малкина. Важнейшую роль сыграл именно россиянин: забросил победную шайбу и с 2 (1+1) очками стал первой звездой матча.

Малкин отличился везде: забросил, отдал и поучаствовал в потасовке

Евгений оформил голевую передачу уже на четвертой минуте игры. В первой фазе атаки он здорово открылся на дальней штанге, но не смог замкнуть передачу – слишком острый был угол. Но Малкин сохранил шайбу, а потом выехал из-за ворот и классно вывел подключившегося Эрика Карлссона на убойную позицию. Шведский защитник не промахнулся.

А в третьем периоде Малкин забил сам. Брайан Раст ворвался в зону «Вашингтона» через левый фланг и направил шайбу в сторону ворот. От Чарли Линдгрена она отскочила на пятак, куда и приехал в этот момент Евгений. Никто ему не помешал.

Раст после матча сказал, что так все и было задумано: «Я заметил, что кто-то едет к воротам, поэтому просто попытался ткнуть шайбу в щиток голкипера и создать хаос на пятаке. Здорово, что там оказался Джино».

А между всем этим Малкин еще и активно выяснял отношения с игроками соперника. Это даже привело к забавному моменту. В конце второго периода у ворот «Питтсбурга» произошла потасовка. Малкин ударил перчаткой Тома Уилсона, а тот в ответ… показал ему язык!

Оба хоккеиста отметились и результативными действиями – у Уилсона передача на первый гол «Вашингтона». Но последнее слово осталось за Малкиным – именно его шайба принесла победу команде.

Малкин стартовал лучше Кросби, а главное открытие команды – 22-летний финский вратарь

Малкин тащил «Питтсбург» не только в этой игре . Сейчас он является лучшим бомбардиром команды с 18 (5+13) очками в 16 матчах. Да, даже у Кросби меньше (16 баллов), не говоря уже об остальных.

О состоянии «Пингвинс» многое говорит присутствие в пятерке лучших по очкам 35-летнего Ларса Эллера. Его за неимением лучших вариантов передвинули во второе звено. Вообще у «Питтсбурга» сейчас толком и нет стабильных троек – все сочетания постоянно меняются. Дошло даже до объединения Малкина и Кросби в одном звене. Это усилило лидеров, но ударило по глубине нападения.

Еще одна проблема клуба связана с вратарями. Неожиданно основным голкипером «Питтсбурга» стал 22-летний Йоэль Бломквист, до этого сезона выступавший в финской лиге и АХЛ. Но травма Алекса Недельковича и очень слабая игра Тристана Джерри (его даже сослали в фарм-клуб ) открыли Бломквисту дорогу в основу. Он пока не подводит: 91,3% отраженных бросков в 7 матчах. Неделькович уже вернулся, но у него статистика гораздо хуже – 88,3% ОБ за 7 игр.

Сейчас Бломквиста даже осторожно включают в список претендентов на «Колдер Трофи». Впрочем, пока он далеко не фаворит. К тому же непонятно, останется ли он в основе на весь сезон. Как минимум еще один шанс Джерри точно получит – клубу явно не хочется окончательно списывать вратаря с таким большим контрактом (5,375 млн до 2028 года). Вопрос только в том, воспользуется ли канадец новой возможностью.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после матча с «Вашингтоном» выражал оптимизм: «Думаю, третий период был одним из лучших у нас в сезоне. Горжусь игроками, показавшими такой уровень против сильного соперника».

Команда действительно нуждалась в этом результате, особенно после разгрома от «Каролины» (1:5) в первой игре бэк-ту-бэка. Тем более, это первая победа «Питтсбурга» в регулярке над командой из зоны плей-офф. Ранее обыгрывали только клубы из нижней части таблицы: «Детройт», «Баффало», «Анахайм» и дважды «Монреаль».

В матче с «Вашингтоном» засушили даже Александра Овечкина, находившегося в огненной форме. Овечкин традиционно был активен: 5 бросков, 3 силовых приема. Но его результативная серия все же прервалась на отметке в пять матчей. На этом отрезке он выбил 6+5 – невероятный показатель.

Важная победа над принципиальным соперником придаст «Питтсбургу» положительный импульс?

Фото: Gettyimages.ru /Patrick Smith; East News /AFP/PATRICK SMITH/Getty AFP/East News