Дементьев про 20 игроков СКА в «России 25»: «Ничего страшного, главное – результат команды. В советские времена ЦСКА практически полностью ехал на ЧМ и выигрывал»
Алексей Дементьев высказался об игроках СКА в составе «России 25».
Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба.
«Ничего страшного в этом нет. Главное – результат команды.
Вспомните советские времена, когда команда ЦСКА практически полностью ехала на чемпионат мира и выигрывала его.
Это пока расширенный список, и там много игроков, которые будут в составе», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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