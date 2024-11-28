Дементьев про 20 игроков СКА в «России 25»: «Ничего страшного, главное – результат команды. В советские времена ЦСКА практически полностью ехал на ЧМ и выигрывал»

Алексей Дементьев высказался об игроках СКА в составе «России 25».

Ранее главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав сборной на Кубок Первого канала, включающий 51 человека. В него вошли 20 игроков петербургского клуба .

«Ничего страшного в этом нет. Главное – результат команды.

Вспомните советские времена, когда команда ЦСКА практически полностью ехала на чемпионат мира и выигрывала его.

Это пока расширенный список, и там много игроков, которые будут в составе», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев .