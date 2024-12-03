Ларионов о 3:5 от «Металлурга»: «Хотели показать крутой хоккей, который был бы интереснее, но столкнулись с плотной обороной. Для нас это стало неожиданностью»

Игорь Ларионов подвел итоги матча против «Металлурга» (3:5).

– Соперника с победой, наших ребят с неплохой игрой, но этого недостаточно, чтобы победить. Нужно это быстрее пережить и двигаться дальше. Мы должны быть готовы ментально, не физически, а именно ментально. Этого аспекта не хватило.

– Где произошел надлом?

– Удаления в конце второго периода дали сопернику глоток воздуха. Это был переломный момент.

– Меньшинство у «Торпедо» 4 на 5 было нормальное, а 3 на 5 не получилось. С чем связываете?

– Там была блокировка игрока, а восемь глаз не заметили этого. То ли задержка, то ли столкновение. Дали сопернику продвинуться и забросить шайбу.

В целом, ребята хорошо оборонялись. Нас беспокоит, что дома статистика 4-10. Это катастрофически неприемлемо и недопустимо. Надо это корректировать, понять, почему при такой огромной поддержке болельщиков не можем довести до победы. Причем, не засушивая игру. Сегодня не хватило концентрации.

– Как третий период повлиял на команду? Что случилось с игроками?

– Не хватило и концентрации, и фокуса. Пока мы не готовы в таких матчах сушить игру. Хоккей – это игра для зрителей, и мы не хотим так побеждать.

Соперник делал свою работу. За ошибки, которые мы совершаем, мы получаем голы, которые не должны были пропускать. Быть может, это плохая взаимозаменяемость. При счете 3:2 все знают, что делать. К сожалению, игра захлестывает эмоциями, и кто‑то упускает концентрацию.

– Насколько приятно, что чемпион играет от обороны? Или вы этим расстроены?

– Скорее, расстроен. Мы хотели показать крутой хоккей, который был бы гораздо интереснее. Но с первого периода мы столкнулись с плотной обороной, для нас это стало неожиданностью. В таких матчах нужно реализовывать то, что дают. Мы это не сделали, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .