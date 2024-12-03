Виталий Давыдов: «Салават» набирает ход – не заметили «Спартак», потом «Трактор». Причем в стиле «Торпедо» – за счет быстроты в атаке и «изюминки» в тактике. Веселенькая команда!»

Виталий Давыдов поделился впечатлениями относительно игры «Салавата Юлаева».

– Открытием чемпионата становится «Салават Юлаев ». Несмотря на слухи о финансовых проблемах, команда не просто держится на плаву, а набирает ход!

Только за последние дни Уфа сначала не заметила «Спартак», а потом «Трактор».

Причем это победы не в стиле «Локомотива», который удушает соперников, а в стиле «Торпедо » двухлетней давности – за счет быстроты в атаке и «изюминки» в тактике. Веселенькая команда!

– Кого отметите у Уфы?

– Прежде всего – тренера Виктора Козлова . Знаю его семью, в свое время привозил Виктора в «Динамо» из Тольятти. Умный, надежный, растущий парень!

Не сказал бы, что у «Салавата» суперсостав. Есть хорошие легионеры и есть хорошая молодежь – например, мальчишка Набиев. Из этого материала Козлов выстраивает команду.

– Козыри Уфы?

– Командная скорость. Подобранные звенья, у каждого – свое задание. Видна тренерская рука, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов .