Виталий Давыдов: «Салават» набирает ход – не заметили «Спартак», потом «Трактор». Причем в стиле «Торпедо» – за счет быстроты в атаке и «изюминки» в тактике. Веселенькая команда!»
– Открытием чемпионата становится «Салават Юлаев». Несмотря на слухи о финансовых проблемах, команда не просто держится на плаву, а набирает ход!
Только за последние дни Уфа сначала не заметила «Спартак», а потом «Трактор».
Причем это победы не в стиле «Локомотива», который удушает соперников, а в стиле «Торпедо» двухлетней давности – за счет быстроты в атаке и «изюминки» в тактике. Веселенькая команда!
– Кого отметите у Уфы?
– Прежде всего – тренера Виктора Козлова. Знаю его семью, в свое время привозил Виктора в «Динамо» из Тольятти. Умный, надежный, растущий парень!
Не сказал бы, что у «Салавата» суперсостав. Есть хорошие легионеры и есть хорошая молодежь – например, мальчишка Набиев. Из этого материала Козлов выстраивает команду.
– Козыри Уфы?
– Командная скорость. Подобранные звенья, у каждого – свое задание. Видна тренерская рука, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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