Бочаров установил рекорд «Торпедо» в КХЛ по продолжительности сухой серии – 220:31
Иван Бочаров установил рекорд «Торпедо» в КХЛ по продолжительности сухой серии.
Голкипер не пропускал голы 220 минут и 31 секунду. Сухая серия Ивана Бочарова прервалась в матче против «Металлурга».
Он установил новый клубный рекорд «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вратарь также установил свой личный рекорд.
Кроме того, эта серия стала 11-й по продолжительности в истории КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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