Бочаров установил рекорд «Торпедо» в КХЛ по продолжительности сухой серии – 220:31

Иван Бочаров установил рекорд «Торпедо» в КХЛ по продолжительности сухой серии.

Голкипер не пропускал голы 220 минут и 31 секунду. Сухая серия Ивана Бочарова прервалась в матче против «Металлурга».

Он установил новый клубный рекорд «Торпедо » в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вратарь также установил свой личный рекорд.

Кроме того, эта серия стала 11-й по продолжительности в истории КХЛ.