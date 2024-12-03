Кудашов о голе Сафонова: «Миска думал, удаление будет у «Ак Барса». И я так думал. Всей арене так показалось. Судьи видели одно, все видели другое»

Алексей Кудашов высказался о курьезном голе «Ак Барса» в игре с «Динамо».

Московский клуб проиграл матч со счетом 4:5.

– Начало матча было за нами, далее «Ак Барс» перехватил инициативу, забил и довел встречу до победы.

– Вы общались с Хантером Миской после матча? Чем объясните его действия в эпизоде с голом Ильи Сафонова?

– Всей арене показалось, что будет удаление у «Ак Барса ». Судьи видели нарушение с нашей стороны, мы все прекрасно понимали на скамейке, игроки на льду понимали, что будет удаление.

Судьи понимали, кого будут удалять и должны были как-то это обозначить. Хантер был уверен, что удаление именно в составе «Ак Барса».

– Как судьи должны были показать, что удаление у «Динамо»?

– Это игровой момент. Руками, жестами, разговором. Это сугубо мое мнение, возможно, этого и нельзя было сделать. Судьи видели одно, все видели другое.

– Согласны, что этот гол в какой-то степени надломил «Динамо»?

– Он дал «Ак Барсу» кислород. Гол курьезный, нам как-то следовало догадаться, кого будут удалять. Мы этого понять не могли.

– Не планировали заменить вратаря после второго периода?

– А в чем он виноват? В голе в пустые ворота? Он подошел и объяснил: «Думал, что удаление будет у «Ак Барса». И я тоже так думал.

Не видел, что Хантер убегает из ворот. Увидел, что «Ак Барс» завладел шайбой и свистка нет, только тогда догадался, а вратарь уже убегал. Все были лицом к борту, общая картинка выглядела так, судьи увидели другое нарушение, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .