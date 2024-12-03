«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке

«Ак Барс» обыграл «Динамо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды тренера Анвара Гатиятулина в пяти последних играх.

На данный момент «Ак Барс » занимает четвертое место в таблице Востока, набрав 41 очко в 30 играх.

В следующем матче, 6 декабря, команда сыграет с «Витязем».