Гатиятулин о 5:4 с «Динамо»: «Соперник мастеровитый, но у нас тоже есть козыри. Переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Динамо» (5:4).

– Хәерле кич, камбэк ясадык (добрый вечер, сделали камбэк). Зрелищный матч, соперник очень мастеровитый, со своей системой. Но у нас тоже есть козыри, которые мы можем противопоставить любой команде.

Была пауза, три дня мы не катались, возможно с этим связан такой первый период – было много сумбура. Тем не менее ребята молодцы, хорошо отреагировали на коррективы, которые мы внесли в перерыве.

В итоге переломили матч за счет самоотверженности и самоотдачи, здорово провели два периода. И болельщикам спасибо за поддержку, как всегда, это очень помогло.

– Какая у вас была реакция на шайбу Ильи Сафонова, когда вратарь соперника ошибся?

– Хоккей – быстрая игра, в такие моменты нужно быстро принимать решения. Вратарь соперника это и сделал, но немного ошибся, а мы воспользовались.

– Егор Коршков пропустил уже третий матч – по медицинским или игровым причинам?

– Мы анализируем каждый матч и так принимаем решение по составу. Сегодня он может быть одним, завтра – другим. У нас все в обойме, и мы обращаем внимание на физическую форму ребят, их состояние.

– Результат этого матча – скорее позитив, что команда отыгралась и много забила, или негатив – много пропустили, и пропускали легкие шайбы.

– Я бы не сказал, что были легкие голы, там было два автогола-рикошета. Мы в каждом матче выходим на победу, и сегодня победа добыта. Поэтому эмоции только положительные.

– Вы хорошо играли второй и третий период, но концовку матча «Динамо» захватило инициативу и едва не сравняло счет. С чем это связано?

– Мы вели в счете и при любой возможности заставляли соперника ошибаться в их зоне. «Динамо » чуть поменяло игру – стало играть через длинные передачи, поэтому нам приходилось немного «сворачиваться».

Пропустили четвертый гол, но это игровой момент, тем не менее правильно сыграли в остальных эпизодах, а наши ошибки Тимур [Билялов] подчистил, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.