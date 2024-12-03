Миска покинул ворота на отложенном штрафе «Динамо», «Ак Барс» забросил с середины площадки: «Сафонов забил, возможно, самый необычный гол сезона»
«Ак Барс» забил гол с середины площадки в матче с «Динамо».
Во втором периоде матча судья поднял руку, сигнализируя о предстоящем удалении. Нападающий «Динамо» Артем Михеев нарушил правила, задержав клюшку соперника.
Голкипер клуба из Москвы Хантер Миска побежал на скамейку запасных, вероятно, подумав, что арбитр хочет наказать игрока «Ак Барса».
В результате нападающий клуба из Казани Илья Сафонов поразил пустые ворота с середины площадки.
«Илья Сафонов забил, возможно, самый необычный гол сезона», – говорится в сообщении Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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