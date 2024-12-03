«Монреаль» вывел Лайне из списка травмированных. Он сыграет против «Айлендерс»

«Монреаль» вывел Патрика Лайне из списка травмированных.

Нападающий проведет дебютный матч НХЛ за «Канадиенс» 4 декабря против «Айлендерс».

Он еще не играл в текущем сезоне, так как получил травму колена в предсезонном матче.

Напомним, Патрик Лайне перешел в «Монреаль » из «Коламбуса» 19 августа.