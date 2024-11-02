Коннор из «Виннипега» продлил результативную серию до 11 матчей со старта сезона. У форварда 18 (9+9) очков на отрезке

Кайл Коннор продлил результативную серию до 11 игр.

Форвард «Виннипега » сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).

Коннор набирал очки в каждой игре сезона. На его счету 18 (9+9) баллов за результативность в 11 встречах.

Нападающий вышел на второе место в истории франшизы (с учетом «Атланты») по продолжительности серии с набранными очками. Лидирует Патрик Лайне – 15 матчей в сезоне-2017/18.