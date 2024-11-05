Лайне остается кандидатом в сборную Финляндии на Турнир четырех наций, несмотря на травму колена
Генеральный менеджер финской команды Йере Лехтинен не исключил, что 26-летний форвард «Монреаля» может попасть в заявку на турнир.
Он пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне – вместо Матча звезд НХЛ. Окончательные составы сборных Канады, США, Швеции и Финляндии будут объявлены в начале декабря. В состав каждой команды войдут по 23 игрока.
Лайне в текущем сезоне еще не играл, так как получил травму колена в предсезонном матче в конце сентября и выбыл на 2-3 месяца.
«У нас есть еще один месяц, и мы будем оценивать всех. Речь идет как о здоровье игроков, так и их текущих показателях. Прямо сейчас мы не приняли никаких окончательных решений.
Конечно, ему очень жаль, что так получилось, особенно учитывая то, как прошел предыдущий сезон. Было бы здорово посмотреть на него в «Монреале». Надеюсь, что он скоро вернется в строй. Все хотят его увидеть», – сказал Лехтинен.
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