Лайне остается кандидатом в сборную Финляндии на Турнир четырех наций, несмотря на травму колена

Патрик Лайне может попасть в состав сборной Финляндии на Турнир четырех наций.

Генеральный менеджер финской команды Йере Лехтинен не исключил, что 26-летний форвард «Монреаля » может попасть в заявку на турнир.

Он пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне – вместо Матча звезд НХЛ . Окончательные составы сборных Канады, США, Швеции и Финляндии будут объявлены в начале декабря. В состав каждой команды войдут по 23 игрока.

Лайне в текущем сезоне еще не играл, так как получил травму колена в предсезонном матче в конце сентября и выбыл на 2-3 месяца.

«У нас есть еще один месяц, и мы будем оценивать всех. Речь идет как о здоровье игроков, так и их текущих показателях. Прямо сейчас мы не приняли никаких окончательных решений.

Конечно, ему очень жаль, что так получилось, особенно учитывая то, как прошел предыдущий сезон. Было бы здорово посмотреть на него в «Монреале». Надеюсь, что он скоро вернется в строй. Все хотят его увидеть», – сказал Лехтинен.