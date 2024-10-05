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Лайне о травме: «С коленом не все так плохо, повезло. Стараюсь сохранять позитив, вернусь во 2-й половине сезона, все будет хорошо»

Патрик Лайне рассказал о процессе восстановления от травмы колена.

Нападающий «Монреаля» получил повреждение в выставочном матче с «Торонто» (1:2) после удара коленом в колено от форварда «Лифс» Седрика Паре в начале первого периода. 

«Мне повезло, что с коленом не все так плохо. Я, конечно, не рад травме, но что поделать. Нужно оставаться позитивным. Мы вернемся. 

Это было эмоционально тяжело. Я столько сил вложил в то, чтобы вернуться на лед, снова почувствовал волнение, а потом – второй матч, вторая смена, и снова травма. Но такова реальность.

В хоккее бывают травмы, так что просто стараюсь сохранять позитив. Но по крайней мере у меня будет вторая половина сезона, когда я вернусь, так что это будет хорошо.

Это ведь мое колено. Тут все может пойти по-разному. Я не думаю, что есть какие-то гарантии, делаешь ты операцию или нет. Так что я уверен, что вместе с медицинским персоналом и всеми остальными мы сделаем все возможное, чтобы оно было в отличном состоянии, когда я вернусь», – сказал форвард «Монреаля» Патрик Лайне.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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