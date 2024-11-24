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Кравец о 3-матчевой победной серии «Куньлуня»: «Каждый начал жертвовать собой ради команды и отвечать за свои действия на льду» 

Михаил Кравец высказался о 3-матчевой победной серии «Куньлуня».

Тренер китайского клуба выразил мнение после победы над «Трактором» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Изучали соперника, знали, что это лидер Восточной конференции, что в каждом звене есть хорошие игроки, которые могли решить исход матча. Поэтому были готовы к серьезной борьбе, но быть готовым и выполнить – это разные вещи. И нам удалось это сделать. 

С первых смен ребята делали свою работу, совершали правильные действия. Где-то играли проще, где-то играли в пасик, создавали моменты. Главное, что все было то, как мы задумали перед игрой и как обсудили на собрании. 

Очень приятно, что обыграли такую команду, как «Трактор». Последний раз побеждали в Челябинске на выезде шесть лет назад. Поздравляю болельщиков и благодарю всю команду за очень хорошую игру. 

Причины [3-матчевой] победной серии «Куньлуня»? Каждый начал жертвовать собой ради команды и отвечать за свои действия на льду. Плюс мы перестали беспорядочно обрезаться, стали играть с головой и так, как мы рисуем и просим на видео. В первую очередь важна игра вратарей и самоотверженность игроков», – сказал Кравец.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
logoМихаил Кравец
logoКХЛ
logoТрактор
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