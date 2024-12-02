Галиев и Бойков могут покинуть «Авангард»

Станислав Галиев и Сергей Бойков могут покинуть «Авангард».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Авангард » в ближайшее время может расстаться с защитником Сергеем Бойковым и нападающим Станиславом Галиевым », – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Галиев провел 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) баллов при полезности «минус 5».

В активе Бойкова 1 передача в 18 играх при полезности «минус 2».