«Авангард» подписал контракт с Дэйвом Барром на 2 года. Канадец был помощником тренера в «Колорадо», «Миннесоте», «Нью-Джерси», «Баффало», «Флориде» и «Сан-Хосе»
Дэйв Барр вошел в тренерский штаб «Авангарда».
Ранее омский клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера.
«Авангард» подписал контракт с Барром на 2 года.
64-летний канадский специалист был ассистентом главного тренера «Сан-Диего Гуллз» с августа 2024 года. Ранее Барр работал помощником тренера в НХЛ в «Колорадо», «Миннесоте», «Нью-Джерси», «Баффало», «Флориде» и «Сан-Хосе».
На данный момент «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 28 очков в 31 матче.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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