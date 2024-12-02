«Вегас» поместил Чайку на драфт отказов для расторжения контракта

Даниил Чайка покинет систему «Вегаса».

Клуб НХЛ поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В нынешнем сезоне в активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».

Напомним, 21 ноября «Авангард » выменял права на Даниила Чайку у ЦСКА.