«Вегас» поместил Чайку на драфт отказов для расторжения контракта
Даниил Чайка покинет систему «Вегаса».
Клуб НХЛ поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В нынешнем сезоне в активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».
Напомним, 21 ноября «Авангард» выменял права на Даниила Чайку у ЦСКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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