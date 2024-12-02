Дементьев об «Авангарде»: «Буше и Барр – интересная комбинация тренеров. Понятно, почему клуб собирал англоговорящих игроков. Будем ждать результатов весной»

Алексей Дементьев высказался о новом тренерском штабе «Авангарда».

Сегодня стало известно о том, что канадский специалист Дэйв Барр стал тренером омского клуба.

Ранее «Авангард» объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера.

«Буше и Барр – это, на мой взгляд, очень интересная комбинация в тренерском штабе «Авангарда ». И теперь уже понятно, почему омский клуб собирал тех игроков, которые говорят на английском языке.

Это сделано, чтобы при появлении данных специалистов хоккеисты могли спокойно с ними общаться и понимать, что от них требуют. Соответственно этому англоговорящие игроки уже имели представление будучи в Северной Америке, какие требования могут предъявляться, какие задания могут даваться, и соответственно этому должен появиться результат.

У специалистов подписан контракт на полтора года, до окончания этого сезона и следующий. Думаю, что летом они могут выстроить более серьезную структуру, работу, и уже «Авангард» в чем-то, возможно, будет более интересным.

Как говорится в России: «Цыплят по осени считают». А в хоккее – по весне. Поэтому будем ждать весенних результатов от Буше и Барра, которые скоро приедут в Россию и займутся уже работой с командой», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев .