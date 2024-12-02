Епанчинцев об обмене Шашкова: «С менеджером мы плывем в одной лодке. Что-то добавить, прибавить, убавить – не в моей компетенции»
Вадим Епанчинцев высказался об обмене Никиты Шашкова в «Автомобилист».
– Вы хотели бы видеть Шашкова в команде?
– Мы много говорили по этому поводу, но добавлять что-то не могу. С менеджером мы плывем в одной лодке. Что-то добавить, прибавить, убавить – не в моей компетенции.
То, что эта сделка получилась, – слава богу. Если бы она могла состояться раньше, было бы лучше, и на рынке могло быть больше игроков, могли бы усилиться. Посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
«Автомобилист» выменял права на Шашкова у «Сибири» на денежную компенсацию. Форвард подписал контракт до конца сезона
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости