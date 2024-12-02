Вадим Епанчинцев высказался об обмене Никиты Шашкова в «Автомобилист».

– Вы хотели бы видеть Шашкова в команде?

– Мы много говорили по этому поводу, но добавлять что-то не могу. С менеджером мы плывем в одной лодке. Что-то добавить, прибавить, убавить – не в моей компетенции.

То, что эта сделка получилась, – слава богу. Если бы она могла состояться раньше, было бы лучше, и на рынке могло быть больше игроков, могли бы усилиться. Посмотрим, что будет дальше, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев .

«Автомобилист» выменял права на Шашкова у «Сибири» на денежную компенсацию. Форвард подписал контракт до конца сезона