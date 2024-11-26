Агент Шашкова: «Ак Барс» и «Автомобилист» заинтересованы, но не согласны с компенсацией «Сибири». Мы просим рассмотреть возможность подписать контракт с клубом»
Агент Никиты Шашкова рассказал об интересе двух клубов КХЛ.
Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».
«Мы продолжаем вести переговоры с «Сибирью».
Есть два клуба, которые заинтересованы в игроке, – «Ак Барс» и «Автомобилист». Но они не согласны с той денежной компенсацией, которую просят в Новосибирске.
У Шашкова не было желания уходить из «Сибири». Мы просим рассмотреть возможность подписать контракт с клубом.
Если в «Сибири» не получат ту компенсацию, которую хотят, то им, возможно, будет выгоднее оставить игрока у себя на определенных условиях.
Надеемся, что в клубе в ближайшее время примут решение», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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