Агент Шашкова: «Ак Барс» и «Автомобилист» заинтересованы, но не согласны с компенсацией «Сибири». Мы просим рассмотреть возможность подписать контракт с клубом»

Агент Никиты Шашкова рассказал об интересе двух клубов КХЛ.

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения договора с «Сибирью».

«Мы продолжаем вести переговоры с «Сибирью».

Есть два клуба, которые заинтересованы в игроке, – «Ак Барс » и «Автомобилист ». Но они не согласны с той денежной компенсацией, которую просят в Новосибирске.

У Шашкова не было желания уходить из «Сибири ». Мы просим рассмотреть возможность подписать контракт с клубом.

Если в «Сибири» не получат ту компенсацию, которую хотят, то им, возможно, будет выгоднее оставить игрока у себя на определенных условиях.

Надеемся, что в клубе в ближайшее время примут решение», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.