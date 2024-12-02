«Сибирь» получила 15 млн рублей от «Автомобилиста» за права на Шашкова (Metaratings)
«Автомобилист» заплатил 15 млн рублей «Сибири» за переход Никиты Шашкова.
Сегодня екатеринбургский клуб подписал контракт с 25-летним форвардом до конца этого сезона.
Как сообщает Metaratings, «Сибирь» получила 15 миллионов рублей в качестве компенсации за спортивные права на Шашкова.
В составе «Автомобилиста» нападающий будет выступать под 99-м номером.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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