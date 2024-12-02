«Сибирь» получила 15 млн рублей от «Автомобилиста» за права на Шашкова (Metaratings)

«Автомобилист» заплатил 15 млн рублей «Сибири» за переход Никиты Шашкова.

Сегодня екатеринбургский клуб подписал контракт с 25-летним форвардом до конца этого сезона.

Как сообщает Metaratings, «Сибирь » получила 15 миллионов рублей в качестве компенсации за спортивные права на Шашкова .

В составе «Автомобилиста » нападающий будет выступать под 99-м номером.