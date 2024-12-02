«Автомобилист» выменял права на Шашкова у «Сибири» на денежную компенсацию. Форвард подписал контракт до конца сезона

Никита Шашков перешел в «Автомобилист» до конца этого сезона КХЛ.

Екатеринбургский клуб выменял спортивные права на 25-летнего форварда, «Сибирь » получила денежную компенсацию.

Пресс-служба «Автомобилиста » сообщила, что клуб заключил с Шашковым двусторонний контракт до 31 мая 2025 года. Нападающий будет выступать под 99-м номером.

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шашков не провел ни одного матча за «Сибирь». Всего в составе новосибирского клуба он провел 237 матчей, забросил 25 шайб и сделал 32 результативные передачи.