Епанчинцев о 4:5 от минского «Динамо»: «Чуть-чуть не хватило дожать соперника. Ребята старались до конца, не в чем упрекнуть»

Вадим Епанчинцев подвел итоги матча против минского «Динамо» (4:5).

– Пропущенные нами первый и второй голы были быстрыми, серийными, ненужными. Неправильно сыграли при возврате в оборону.

Сегодня первый период при пропущенных шайбах – это те ошибки, которые обговариваются на тренировках, при анализе.

Чуть-чуть не хватило нам дожать соперника. Да, были моменты, подходы, но соперник третий период играл по счету. Но ребята старались до конца, их не в чем упрекнуть.

– Красоткин впервые появился после долгого перерыва. Он все задачи выполнил?

– Здорово сыграл, вошел в игру. Он держал команду в игре, кроме первой своей пропущенный шайбы. Те моменты, которые были у Минска , он нивелировал, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .