Епанчинцев о 4:5 от минского «Динамо»: «Чуть-чуть не хватило дожать соперника. Ребята старались до конца, не в чем упрекнуть»
Вадим Епанчинцев подвел итоги матча против минского «Динамо» (4:5).
– Пропущенные нами первый и второй голы были быстрыми, серийными, ненужными. Неправильно сыграли при возврате в оборону.
Сегодня первый период при пропущенных шайбах – это те ошибки, которые обговариваются на тренировках, при анализе.
Чуть-чуть не хватило нам дожать соперника. Да, были моменты, подходы, но соперник третий период играл по счету. Но ребята старались до конца, их не в чем упрекнуть.
– Красоткин впервые появился после долгого перерыва. Он все задачи выполнил?
– Здорово сыграл, вошел в игру. Он держал команду в игре, кроме первой своей пропущенный шайбы. Те моменты, которые были у Минска, он нивелировал, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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