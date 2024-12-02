Кожевников о Лихачеве: «Ждал его в «Сибири», им необходимо усиление. В «Куньлуне» ставка делается на североамериканцев»

Александр Кожевников оценил переход Ярослава Лихачева в «Куньлунь».

Ранее стало известно, что китайский клуб арендовал 23-летнего нападающего у «Локомотива ».

– Трансфер недели – по вашей версии?

– Лихачев – из Ярославля в «Куньлунь ». Мне очень понравился этот молодой форвард два года назад в «Амуре ». Ждал его в новом клубе Епанчинцева – в «Сибири », где совсем мало яркой молодежи. Жаль, что этот переход не сложился, ведь в китайском клубе ставка делается на североамериканцев, тогда как «Сибири» усиление просто необходимо.

Вообще огорчает, что из Новосибирска в последнее время если и приходят новости, то негативные. Месяц назад говорил о постоянных поражениях «Сибирских Снайперов», теперь там какие-то другие проблемы. И все это давление передается на «Сибирь», – сказал двукратный олимпийский чемпион.