Форвард минского «Динамо» Стась набрал 200-е очко в КХЛ
Андрей Стась достиг отметки в 200 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Нападающий минского «Динамо» сделал передачу в матче против «Сибири» (5:4).
Теперь на счету Андрея Стася 200 (80+120) баллов в 888 играх в КХЛ с учетом плей-офф.
В нынешнем сезоне он набрал 3 (2+1) очка в 18 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
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