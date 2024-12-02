Форвард минского «Динамо» Стась набрал 200-е очко в КХЛ

Андрей Стась достиг отметки в 200 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Нападающий минского «Динамо » сделал передачу в матче против «Сибири» (5:4).

Теперь на счету Андрея Стася 200 (80+120) баллов в 888 играх в КХЛ с учетом плей-офф.

В нынешнем сезоне он набрал 3 (2+1) очка в 18 матчах.