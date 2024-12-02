Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор: «Это поможет укрепить дружбу между странами, российские спортсменки смогут поделиться опытом»
Женские сборные России и Ирана проведут совместный сбор.
«Впервые в истории женского хоккея произойдет уникальное событие – совместные сборы России и Ирана.
С 3 по 10 декабря в УТЦ «Новогорск» будет организован хоккейный лагерь, где российские спортсменки смогут поделиться опытом, а гости – повысить свое мастерство и сделать большой шаг к развитию женского хоккея в своей стране.
Федерация хоккея России поддержала эту инициативу Федерации хоккея Ирана. Сборы помогут укрепить дружбу между нашими странами и создать новые возможности для развития спорта», – говорится на сайте ФХР.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ФХР
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