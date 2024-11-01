Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала. Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге
Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала.
Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Турнир запланирован на 12-15 декабря и должен пройти в Санкт-Петербурге.
В декабре прошлого года в Кубке Первого канала участвовала «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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