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Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала. Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге

Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Турнир запланирован на 12-15 декабря и должен пройти в Санкт-Петербурге.

В декабре прошлого года в Кубке Первого канала участвовала «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».

Овечкин и Малкин уходят, Кучерову уже 30. Кто за ними?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoВладислав Третьяк
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная Казахстана по хоккею
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
ТАСС
logoSports – Казахстан
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