Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала. Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге

Россия, Беларусь и Казахстан сыграют на Кубке Первого канала.

Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк .

Турнир запланирован на 12-15 декабря и должен пройти в Санкт-Петербурге.

В декабре прошлого года в Кубке Первого канала участвовала «Россия 25», сборные Беларуси , Казахстана и команда «Звезды и ВХЛ».

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